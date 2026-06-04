В ряде европейских стран ждать лечения приходится годами.

Более чем каждый десятый пациент в Соединенном Королевстве (Великобритании), которому требуется прием у специалиста, ждет своей очереди более года, а в Словении пациентам приходится ждать почти два года - 667 дней - лишь для того, чтобы им сделали операцию по замене тазобедренного сустава, передает euronews.com

Эти данные приведены в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Здравоохранение в цифрах 2025», который показывает одну из самых острых проблем политики в области здравоохранения в Европе: длительность ожидания медицинской помощи.

Эти показатели - одни из самых неблагоприятных в Европе. Но кризис ожидания куда глубже, чем ситуация только в двух странах.

«Отсрочка ожидаемого эффекта лечения означает, что пациенты продолжают жить с болью и ограничениями дольше, чем им пришлось бы, и это может ухудшать результаты лечения после вмешательства», говорится в докладе.

Так какие европейские страны дольше всего заставляют пациентов ждать? Насколько серьезна эта проблема на континенте? И сколько на самом деле приходится ждать операции?

Доклад ОЭСР фиксирует продолжительные сроки ожидания в разных сегментах здравоохранения. Даже запись на прием к врачу общей практики или медсестре в ряде европейских стран в 2023 году занимает не меньше недели.

В Германии и Франции пятой части пациентов приходится ждать неделями лишь для того, чтобы попасть к врачу общей практики. В Швеции 23% пациентов ждут более недели приема у врача общей практики или медсестры. Во Франции и Германии таких один из пяти (20%), а в Великобритании показатель близок к этому уровню - 18%.

Если учесть также тех, кто ждет приема шесть-семь дней, доли еще выше: Швеция (30%), Франция (28%), Великобритания (27%) и Германия (26%).

При этом сравнивать сроки ожидания между странами напрямую сложно из-за методологических различий.

Годы ожидания приема у специалиста

Ожидание приема у узкоспециализированного специалиста дольше года для части пациентов по всей Европе - повседневная реальность. Больше всего выделяется Великобритания: 11% пациентов сообщили, что ждали записи к специалисту свыше года. Во Франции и Германии таких 2%.

Но и более короткие сроки отнюдь не малы. Во Франции свыше двух из пяти пациентов (43%) ждут приема от двух месяцев до года; далее следуют Великобритания (32%), Швеция (29%) и Германия (22%).

Месяцы ожидания операции по удалению катаракты

Схожая картина наблюдается и с операциями по поводу катаракты. Здесь оценивается доля пациентов, которые ждут более трех месяцев с момента осмотра специалистом до начала лечения.

В Норвегии в 2024 году более трех месяцев ждали четыре из пяти нуждавшихся в такой операции (81%). Финляндия ненамного отстает - 71%.

Большинство пациентов также ожидали более трех месяцев в Великобритании (58%), Португалии (58%) и Испании (53%). В Польше (13%), Венгрии (17%), Швеции (22%) и Италии (27%) доли были значительно ниже.

Операции по поводу катаракты приходится ждать дольше, чем до пандемии

Среди девяти европейских стран, по которым есть данные, в семи в 2024 году сроки ожидания операции по поводу катаракты выросли по сравнению с 2019-м; сократились они только в Польше и Венгрии, что отражает долговременное влияние пандемии COVID-19.

В Великобритании доля пациентов, ожидающих более трех месяцев, более чем удвоилась - с 22% до 58%. В Норвегии показатель вырос с 65% до 81%.

Эти цифры свидетельствуют о продолжающемся давлении на системы здравоохранения после пандемии.

Эндопротезирование тазобедренного сустава: в Словении ждать приходится почти два года

Не менее показателен и медианный срок ожидания операции по замене тазобедренного сустава. В Словении в 2024 году медианный срок ожидания составлял 667 дней, то есть почти два года.

В Польше он тоже превышал год - 343 дня, далее следуют Венгрия (209 дней) и Великобритания (174 дня). Речь идет о медианных значениях, то есть половина пациентов ждала еще дольше, чем указано.

«Сроки ожидания плановой медицинской помощи являются серьезной проблемой для политики в области здравоохранения во многих системах, где пациентам приходится ждать неделями или месяцами, чтобы получить доступ к услугам», - написал Луиджи Сичилиани из Йоркского университета в недавней статье в журнале European Journal of Public Health.

Почему сроки ожидания так сильно различаются между странами? По данным ОЭСР, очереди на лечение, как правило, возникают из-за дисбаланса между спросом на медицинские услуги и их предложением.

Сичилиани отмечает, что различия в сроках ожидания во многом связаны с разной пропускной способностью систем, решениями по финансированию, наличием медперсонала и несоответствием между растущим спросом на медицинскую помощь - на фоне старения населения и технологического прогресса - и возможностями системы.

По данным Евростата, длительное ожидание - еще одна важная причина неудовлетворенных потребностей в экстренной медицинской помощи.