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meduza.io logomeduza
23 Сентября 2026, 20:12
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В РФ Юрия Дудя внесли в перечень «террористов и экстремистов»

Журналиста Юрия Дудя внесли в перечень «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг.

В РФ Юрия Дудя внесли в перечень «террористов и экстремистов».
В РФ Юрия Дудя внесли в перечень «террористов и экстремистов».

Рядом с его фамилией в списке есть звездочка — так в перечне отмечают людей, в отношении которых есть «сведения об их причастности к терроризму». О деле по «террористической» статье против Дудя неизвестно, передает meduza.io

В апреле 2022 года Минюст объявил Юрия Дудя «иноагентом». Летом 2025 года в отношении Дудя возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». В ноябре его заочно приговорили к одному году и десяти месяцам колонии по этому делу.

В апреле 2026-го на канале Дудя вышло почти пятичасовое интервью с командиром «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денисом Капустиным. В России РДК объявлен «террористической организацией». Сразу после выхода этого интервью глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «дать правовую оценку» действиям Дудя.

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Источник
meduza.io logomeduza
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