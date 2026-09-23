В РФ Юрия Дудя внесли в перечень «террористов и экстремистов».

Журналиста Юрия Дудя внесли в перечень «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг.

Рядом с его фамилией в списке есть звездочка — так в перечне отмечают людей, в отношении которых есть «сведения об их причастности к терроризму». О деле по «террористической» статье против Дудя неизвестно, передает meduza.io

В апреле 2022 года Минюст объявил Юрия Дудя «иноагентом». Летом 2025 года в отношении Дудя возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». В ноябре его заочно приговорили к одному году и десяти месяцам колонии по этому делу.

В апреле 2026-го на канале Дудя вышло почти пятичасовое интервью с командиром «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денисом Капустиным. В России РДК объявлен «террористической организацией». Сразу после выхода этого интервью глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «дать правовую оценку» действиям Дудя.