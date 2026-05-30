dw.com logodw
30 Мая 2026, 13:45
2
В результате удара ВСУ по Таганрогу горит танкер и резервуар с топливом

Порт в Таганроге подвергся обстрелу беспилотников ВСУ, сообщил рано утром в субботу, 30 мая, губернатор Ростовской области России Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в таганрогском порту в результате атаки произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания. Обошлось без пострадавших, передает dw.com

Двое, однако, получили ранения от попадания украинского дрона в жилой дом. Медики оказывают им помощь, рассказал Слюсарь. "В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет", - написал далее губернатор Ростовской области. Повреждено остекление, по его словам, также в двух домах в селе Боцманово Неклиновского района.

Пожар на нефтебазе в Армавире

В ту же ночь пожар в результате удара беспилотников начался на нефтебазе в Армавире Краснодарского края. "Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект ООО "Южная нефтяная компания", - написала в своем Telegram-канале городская администрация. Позже там отчитались о локализации пожара и отсутствии пострадавших.

Всего, утверждают в Минобороны РФ, в ночь на 30 мая было сбито 127 украинских БПЛА.

Источник
