В результате инцидента с беспилотником в Галаце пострадали женщина и ребенок
Появилась первая информация о двух пострадавших в результате инцидента с беспилотником в Галаце.
Медики сообщили подробности о состоянии пострадавших и о том, что им пришлось пережить после взрыва, повредившего квартиру, передает Digi24, пишет rupor.md
Два человека, получившие ранения после того, как дрон упал на жилой дом в Галаце и взорвался, повредив одну из квартир, — это 52-летняя женщина и ее 14-летний ребенок. Доктор Корина Попазу, врач терапевтического отделения Окружной больницы скорой медицинской помощи Галаца, рассказала для News.ro о текущем состоянии пациентов, пострадавших в ходе тяжелого инцидента, произошедшего этой ночью.
«Госпитализирована 52-летняя женщина с ожогами стоп 1–2 степени обеих ног и ссадинами, а 14-летний ребенок находится в Детской больнице. Оба в сознании, показатели гемодинамики стабильны», — уточнила врач.
«Я поговорила с женщиной, ее состояние хорошее, больше всего она переживает за ребенка. У него нет с собой телефона, и она пытается понять, как узнать о его состоянии. Это мать ребенка», — пояснила терапевт.
Сегодня менеджер Детской больницы скорой помощи имени Святого Иоанна в Галаце предоставит прессе более подробную информацию о состоянии пострадавшего 14-летнего подростка.
Оба получили незначительные ожоги, когда пробирались через коридор, где полыхал пожар, вспыхнувший после падения беспилотника и взрыва.