В результате инцидента с беспилотником в Галаце пострадали женщина и ребенок.

Медики сообщили подробности о состоянии пострадавших и о том, что им пришлось пережить после взрыва, повредившего квартиру, передает Digi24, пишет rupor.md

Два человека, получившие ранения после того, как дрон упал на жилой дом в Галаце и взорвался, повредив одну из квартир, — это 52-летняя женщина и ее 14-летний ребенок. Доктор Корина Попазу, врач терапевтического отделения Окружной больницы скорой медицинской помощи Галаца, рассказала для News.ro о текущем состоянии пациентов, пострадавших в ходе тяжелого инцидента, произошедшего этой ночью.

«Госпитализирована 52-летняя женщина с ожогами стоп 1–2 степени обеих ног и ссадинами, а 14-летний ребенок находится в Детской больнице. Оба в сознании, показатели гемодинамики стабильны», — уточнила врач.

«Я поговорила с женщиной, ее состояние хорошее, больше всего она переживает за ребенка. У него нет с собой телефона, и она пытается понять, как узнать о его состоянии. Это мать ребенка», — пояснила терапевт.

Сегодня менеджер Детской больницы скорой помощи имени Святого Иоанна в Галаце предоставит прессе более подробную информацию о состоянии пострадавшего 14-летнего подростка.

Оба получили незначительные ожоги, когда пробирались через коридор, где полыхал пожар, вспыхнувший после падения беспилотника и взрыва.