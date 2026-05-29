theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 12:35
2 001
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В результате инцидента с беспилотником в Галаце пострадали женщина и ребенок

Появилась первая информация о двух пострадавших в результате инцидента с беспилотником в Галаце.

В результате инцидента с беспилотником в Галаце пострадали женщина и ребенок.
В результате инцидента с беспилотником в Галаце пострадали женщина и ребенок.

Медики сообщили подробности о состоянии пострадавших и о том, что им пришлось пережить после взрыва, повредившего квартиру, передает Digi24, пишет rupor.md

Два человека, получившие ранения после того, как дрон упал на жилой дом в Галаце и взорвался, повредив одну из квартир, — это 52-летняя женщина и ее 14-летний ребенок. Доктор Корина Попазу, врач терапевтического отделения Окружной больницы скорой медицинской помощи Галаца, рассказала для News.ro о текущем состоянии пациентов, пострадавших в ходе тяжелого инцидента, произошедшего этой ночью.

«Госпитализирована 52-летняя женщина с ожогами стоп 1–2 степени обеих ног и ссадинами, а 14-летний ребенок находится в Детской больнице. Оба в сознании, показатели гемодинамики стабильны», — уточнила врач.

«Я поговорила с женщиной, ее состояние хорошее, больше всего она переживает за ребенка. У него нет с собой телефона, и она пытается понять, как узнать о его состоянии. Это мать ребенка», — пояснила терапевт.

Сегодня менеджер Детской больницы скорой помощи имени Святого Иоанна в Галаце предоставит прессе более подробную информацию о состоянии пострадавшего 14-летнего подростка.

Оба получили незначительные ожоги, когда пробирались через коридор, где полыхал пожар, вспыхнувший после падения беспилотника и взрыва.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте