В Праге мужчина пошел на преступление ради пиццы, но она оказалась макетом.

Пражская полиция опубликовала видео курьезного преступления. Неизвестный разбил витрину пиццерии, чтобы подкрепиться.

Однако мужчину ждало серьезное разочарование – выставленные у стекла пиццы оказались макетами. Теперь ему грозит до года тюрьмы по статье «кража со взломом», сообщает vinegret.cz

«Сначала разыскиваемый повторно пытался разбить витрину кулаком, но безуспешно. Затем он вооружился дорожным знаком, стоявшим поодаль. В течение мгновения витрина поддалась, и перед мужчиной открылся свободный путь к желанному лакомству. Каким же было его удивление, когда он понял, что выставленные на витрине пиццы являются бутафорскими», – рассказал представитель полиции Ян Рыбанский.



