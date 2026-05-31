В НАТО заявили о «здоровом сдвиге» вместо раскола Альянса.

НАТО переживает не раскол, а переход к большей ответственности союзников и более равномерному распределению оборонной нагрузки, заявил на полях форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«То, что мы наблюдаем внутри Альянса, — это не фрагментация, а сдвиг. Давно необходимый и в конечном счете здоровый сдвиг», — заявил Драгоне.

По его словам, этот процесс включает два ключевых элемента: более серьезное отношение к ответственности в новых условиях безопасности и более справедливое, реалистичное распределение оборонного бремени.

Драгоне отметил, что европейские страны увеличивают вклад в оборонные инвестиции, развитие военных возможностей и обеспечение собственной безопасности. Он напомнил, что на саммите НАТО в Гааге в 2025 году все 32 страны Альянса договорились довести расходы на национальную оборону до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП направлять на связанную с обороной инфраструктуру.

«Все союзники по НАТО движутся к 5%. Это огромное увеличение, и это не просто тезис для выступлений. Мы уже видим, как это происходит», — сказал глава Военного комитета НАТО.

Он подчеркнул, что теперь Альянсу необходимо конвертировать рост финансирования в реальные военные возможности — «миллиарды в батальоны и корабли». «Мы не можем сдерживать кого-либо, размахивая деньгами в воздухе», — заявил Драгоне.