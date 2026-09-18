В Молдове стартовали продажи новых iPhone 18.

В пятницу, 18 сентября, в Молдове одновременно со всем миром в широкую продажу поступили смартфоны новой линейки iPhone 18. Магазины объявили цены на разные модификации.

Презентация устройств состоялась десять дней назад в штаб-квартире корпорации Apple в Купертино. Тогда же компания озвучила цены новых девайсов, по которым они сейчас продаются в официальном интернет-магазине бренда и у сертифицированных реселлеров.

Модель iPhone 18 Pro с 256 Гб встроенной памяти обойдется поклонникам марки в 31 699 леев.

Самая дорогая модификация iPhone 18 Pro Max с двумя терабайтами памяти на борту стоит 63 999 леев.

Выход базовой модели iPhone 18 и дешевых версий 18e и Air 2 отложен на весну 2027 года.

Также пока неизвестны цены и дата продаж раскладного iPhone Duo.