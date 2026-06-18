В мире пьют все меньше пива: в 2025 году было выпито на 5 млрд литров меньше.

Согласно актуальному рейтингу мирового производства пива, составленному компанией BarthHaas из Нюрнберга, крупнейшие пивоваренные компании мира за прошлый год потеряли около пяти миллиардов литров объема производства.

На долю 40 крупнейших пивоваренных групп приходится лишь около 1,59 млрд гектолитров продукции. Эти компании контролируют более 85% мирового рынка пива, пишет dw.com

В Германии ситуация еще хуже: продажи пива в стране в 2025 году упали почти на 6% и достигли нового исторического минимума - 78 млн гектолитров. По данным Немецкого союза пивоваров, причины кроются в изменении потребительских привычек, в том числе в более осознанном отношении к здоровью, демографических изменениях, а также в экономических факторах.

Die Welt также отмечает, что пивоваренные компании из Германии играют в мире лишь второстепенную роль (хотя в топ-40 входят сразу шесть немецкий компаний - больше, чем у других стран).Так, например, крупнейшие немецкие производители пива значительно уступают российским по объемам варения пива.

Первая в рейтинге компания из Германии Radeberger занимает 25-ю строчку, в то время как сразу три российские компании входят в топ-15 по производству пива: JSC AB InBev Efes, "Балтика" и Bochkarev Breweries. После начала войны в Украине международные концерны покинули российский рынок и продали свои контрольные пакеты акций в крупных пивоваренных компаниях.