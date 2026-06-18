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dw.com logodw
18 Июня 2026, 07:00
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В мире пьют все меньше пива: в 2025 году было выпито на 5 млрд литров меньше

Согласно актуальному рейтингу мирового производства пива, составленному компанией BarthHaas из Нюрнберга, крупнейшие пивоваренные компании мира за прошлый год потеряли около пяти миллиардов литров объема производства.

В мире пьют все меньше пива: в 2025 году было выпито на 5 млрд литров меньше.
В мире пьют все меньше пива: в 2025 году было выпито на 5 млрд литров меньше.

На долю 40 крупнейших пивоваренных групп приходится лишь около 1,59 млрд гектолитров продукции. Эти компании контролируют более 85% мирового рынка пива, пишет dw.com

В Германии ситуация еще хуже: продажи пива в стране в 2025 году упали почти на 6% и достигли нового исторического минимума - 78 млн гектолитров. По данным Немецкого союза пивоваров, причины кроются в изменении потребительских привычек, в том числе в более осознанном отношении к здоровью, демографических изменениях, а также в экономических факторах.

Die Welt также отмечает, что пивоваренные компании из Германии играют в мире лишь второстепенную роль (хотя в топ-40 входят сразу шесть немецкий компаний - больше, чем у других стран).Так, например, крупнейшие немецкие производители пива значительно уступают российским по объемам варения пива.

Первая в рейтинге компания из Германии Radeberger занимает 25-ю строчку, в то время как сразу три российские компании входят в топ-15 по производству пива: JSC AB InBev Efes, "Балтика" и Bochkarev Breweries. После начала войны в Украине международные концерны покинули российский рынок и продали свои контрольные пакеты акций в крупных пивоваренных компаниях.

Источник
dw.com logodw
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