В Марокко назвали дезинформацию причиной кризиса в Сеуте.

Власти Марокко впервые прокомментировали кризис в испанской Сеуте, в которую прорвались десятки тысяч человек.

В своем первом официальном комментарии в связи с нелегальным пересечением границы десятками тысяч людей, опубликованном вечером в воскресенье, 2 августа, МВД Марокко указало на "злонамеренное использование" социальных сетей, "распространение вводящей в заблуждение информации" и "неверное толкование правовых норм", передает dw.com

Кроме того, было неверно истолковано решение испанского суда, запрещающее немедленное возвращение мигрантов, перехваченных на море, отмечается в заявлении. При этом массовый приток людей в Сеуту не был организованным, а скорее спонтанным, указал представитель марокканского министерства.

Власти Марокко оценили число участников прорыва границы в 40 тысяч человек, в то время как Испания заявляла о примерно 60 тысячах. Еще 1135 человек попытались добраться до другого испанского эксклава - Мелильи, расположенного в 400 км к востоку от Сеуты. По фактам этих инцидентов уже начато расследование, заявили в Рабате.

Кроме того, марокканское МВД сообщило об одиннадцати погибших в ходе кризиса. По его данным, десять человек утонули, а одиннадцатый сорвался со скал на участке между марокканским приграничным городом Фнидек и Сеутой.

По данным властей Испании, за последние дни при попытке добраться до Сеуты погибли 72 человека. Практически все люди, незаконно добравшиеся до Сеуты, были возвращены в Марокко, заявили в Мадриде. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о распространяемых "мафиозными группировками контрабандистов" слухах о якобы открытых границах, что стало возможной причиной прибытия десятков тысяч людей.

Правозащитники заявляют о почти 130 погибших

Между тем марокканская правозащитная организация AMDH заявила о "почти 130 жертвах" и десятках пропавших без вести в ходе прорыва людей из Марокко в Сеуту. Активисты призвали к проведению "серьезного и независимого расследования", чтобы "добиться полной ясности" и установить, кто ответственен за произошедшее.

Ситуацию в Сеуте обсудят 4 августа на экстренном заседании Совета ЕС министры внутренних дел стран Евросоюза, заявила председательствующая по ротации в Евросоюзе Ирландия.

Прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту

С начала прошлой недели десятки тысяч человек нелегально прорвались по морю или по суше из Марокко в Сеуту, население которой составляет около 85 тысяч. Добиравшиеся по воде использовали импровизированные плавсредства, такие, как надувные круги и автомобильные шины. Прибывшие в Испанию марокканцы - в основном молодые люди до 30 лет, сообщили DW в МВД Испании.

Правительство в Мадриде впервые с 2021 года направило в свой эксклав в Северной Африке военных для поддержания порядка. Гражданская гвардия Испании 1 августа приступила к установке в море плавучей стены длиной 500 метров, которая призвана преградить путь новым мигрантам. Кроме того, вдоль границы разместили цепочку заякоренных буев, предоставленных испанским ВМФ, а оставленный между ними проход позволит катерам Гражданской гвардии круглосуточно патрулировать заграждение.

Что именно спровоцировало приток мигрантов, остается неясным. Помимо версии о распространяемых контрабандистами слухах о якобы открытой границе, указывается на решение испанского суда. Верховный суд Испании запретил упрощенную процедуру возвращения мигрантов, задержанных в море при попытке попасть в эксклав.