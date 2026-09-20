В Лувре задержали двух немцев, повесивших свои картины рядом с «Джокондой».

Двое граждан Германии были задержаны в субботу после того, как повесили две собственные картины на стену в зале Лувра, где выставлена «Джоконда» Леонардо да Винчи.

Для этого они использовали клейкую ленту, сообщает Le Figaro, пишет news.am

Небольшие повреждения обнаружили только на стене, сама картина не пострадала, сообщили во французской полиции.

Инцидент произошёл около 15:30 по местному времени. Мужчины, которым было около 30 и 40 лет, прикрепили к стене два полотна размером 30 на 40 сантиметров. На первом был изображён один из авторов в доспехах, на втором — портреты обоих мужчин вместе с женщиной.

Сотрудники службы безопасности музея заметили происходящее и остановили посетителей, после чего вызвали полицию. При снятии картин охранники обнаружили небольшие повреждения стены.

Во время свободного допроса мужчины объяснили, что сделали это ради развлечения. После подачи Лувром заявления их должны вызвать позднее для дальнейших процессуальных действий.

Происшествие произошло на фоне повышенного внимания к безопасности Лувра. В октябре 2025 года из музея были похищены восемь драгоценностей французской короны. Четырёх предполагаемых участников ограбления задержали, однако похищенные ценности, оценённые примерно в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.

Кроме того, музей сталкивался с другими проблемами: протечки воды в ноябре и феврале повредили несколько сотен изданий библиотеки отдела древнеегипетских древностей, а также расписной потолок XIX века. На фоне этих событий Лувр готовит масштабный проект реконструкции, предусматривающий, в частности, создание нового помещения для «Джоконды».