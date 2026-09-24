В Лиссабоне выпустили на улицу 30 тысяч азиатских тигровых комаров.

Речь идет о стерильных самцах вида Aedes albopictus, которых выпустили в лиссабонском районе Алваладе в рамках экспериментального проекта, конечная цель которого – сократить популяцию азиатского тигрового комара.

Впрочем, это происходит не впервые. В общей сложности уже были выпущены 60 тысяч комаров, а эта операция станет заключительным выпуском таких насекомых, пишет euronews.com

В комментарии для агентства Lusa Афонсу Морейра врач по общественному здравоохранению из подразделения Francisco George при локальной службе здравоохранения Santa Maria пояснил, что эти комары были стерилизованы с помощью проверенной и безопасной технологии.

«Когда мы выпускаем их в зону, где уже существует популяция этого комара, они, по сути, начинают конкурировать с самцами, обитающими там изначально, с так называемыми дикими комарами», – отметил руководитель проекта.

Цель состоит в том, чтобы выяснить, уменьшает ли такая конкуренция воспроизводство вида, поскольку спаривание со стерильными самцами не дает потомства. А так как кровь нужна только самкам, сокращение числа диких самцов и возможностей для размножения позволит контролировать количество комаров этого вида, способных кусать человека.

В то же время исследователь подчеркнул, что на первом этапе основная задача – понять поведение выпущенных особей, в частности их способность расселяться и выживать в зоне вмешательства.

Если результаты первого этапа окажутся благоприятными, предполагается, что уже в мае появятся новые данные: планируется сравнительное исследование между территориями, где комары выпускались, и контрольными зонами.

Проект сосредоточен на азиатском тигровом комаре из‑за его значимых рисков для здоровья населения: он может передавать такие заболевания, как денге, зика и жёлтая лихорадка. Опасность возникает, если комар кусает инфицированного человека, а затем передает возбудитель другому.

В беседе с Lusa Афонсу Морейра подчеркнул, что выпуск стерильных комаров – лишь одна из мер контроля, и напомнил о необходимости продолжать уничтожать места, где этот вид может размножаться.