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3 Августа 2026, 07:52
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В Латвии на парковке загорелся электромобиль

Пожарным потребовалось около 14 часов, чтобы потушить машину и исключить повторное возгорание аккумулятора.

В Латвии на парковке загорелся электромобиль.
В Латвии на парковке загорелся электромобиль.

Тушение электромобилей занимает много времени из-за высокого риска повторного возгорания аккумулятора. Даже после ликвидации открытого огня пожарные продолжают следить за температурой батареи и при необходимости регулярно охлаждают ее. По данным пожарных, такие вызовы происходят нечасто, однако в некоторых случаях тушение и наблюдение за горящими аккумуляторами может продолжаться несколько дней, сообщает jauns.lv

Государственная полиция Риги начала ведомственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Причина возгорания пока не установлена. По предварительной информации, не исключено, что автомобиль мог загореться сам, однако точный вывод еще не сделан.

Причина возгорания устанавливается. 

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