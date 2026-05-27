euronews.com logoeuronews
27 Мая 2026, 19:28
В Лаосе спасли группу золотоискателей, проведших неделю в затопленной пещере

Пятеро выжили, двое пропали без вести - о таких результатах отчиталась международная группа спасателей, обнаружившая пропавших неделю назад людей в затопленной пещере в центральном Лаосе.

Группа отправилась в пещеру на поиски золота в минувшую среду. Проливные дожди вызвали внезапное наводнение, и выход оказался заблокированным, передает euronews.com

Бункхам Луанглат из лаосской группы Rescue Volunteer for People рассказал, что спасательная операция была чрезвычайно сложной. Обнаруженные в пещере люди истощены, но в целом их состояние удовлетворительно.

В поисках участвовали и тайские спасатели - те, кто в 2018 вывели из пещеры на севере Таиланда 12 школьников и их тренера по футболу, просидевших внутри более двух недель.

Пещера расположена в труднодоступной гористой местности округа Лонгченг - примерно в 120 километрах к северу от столицы Лаоса. Бункхам Луанглат отметил, что ее часто посещают местные золотоискатели. По его словам, система подземных ходов крайне узкая, в некоторых местах ширина проходов составляет около 50 см.

На опубликованных тайскими спасателями видеозаписях запечатлен момент встречи водолазов с застрявшими людьми, которые сидели на скале с фонарями на головах.

Местные власти не раз раз рассылали предупреждения о недопустимости спуска в пещеру из-за высокого риска.

