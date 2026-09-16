В Конгрессе США разгорелся новый скандал вокруг дела Джеффри Эпштейна.

Республиканец Томас Масси, представляющий Кентукки, заручился поддержкой Ральфа Нормана из Южной Каролины - теперь для вынесения на голосование законопроекта о прозрачности ему недостает лишь одной подписи.

Об этом сообщает Axios, media.az

Масси вместе с Нэнси Мейс обзванивает республиканцев, которые либо готовятся покинуть Конгресс, либо могут проиграть на выборах в своих округах, - цель состоит в том, чтобы получить четвертую подпись. Лорен Боэберт из Колорадо, подписавшая первую петицию, пока не определилась. Сам Масси признал, что у него осталось одно место для героя.

Годом ранее аналогичная петиция набрала 218 подписей, что позволило Палате представителей почти единогласно принять законопроект. Сейчас история повторяется. Масси упрекает спикера Майка Джонсона в манипулировании календарем, так как, по утверждениям, второй отменил рабочие недели сентября.

Даже если подпись удастся собрать на этой неделе, Палата покинет Вашингтон до выборов в ноябре. У демократов тоже не хватает голосов, хотя партийное руководство призывает подписывать документ.