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bild.de logobild
25 Июля 2026, 19:00
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В Конгрессе США призвали допросить младшего сына Трампа из-за связей с братьями Тейт

С таким требованием выступила член Конгресса от Демократической партии Яссамин Ансари.

В Конгрессе США призвали допросить младшего сына Трампа из-за связей с братьями Тейт.
В Конгрессе США призвали допросить младшего сына Трампа из-за связей с братьями Тейт.

 В письме на имя председателя комитета по надзору конгрессвумен ссылается на сообщения о контактах между Эндрю Тейтом и Бэрроном Трампом, передает bild.de

Ансари хочет выяснить, поддерживали ли лица, связанные с братьями Тейт, контакты с семьей Трампа или правительственными чиновниками, и какую роль играли эти контакты. В связи с этим она требует обнародовать соответствующие документы и настаивает на допросе Бэррона Трампа. При этом Ансари, как сообщается, не обвиняет самого сына президента в каких-либо противоправных действиях.

Поводом для этого запроса послужили сообщения о предпринимателе Джастине Уоллере, который называет себя «третьим братом» Тейтов. Утверждается, что Уоллер контактировал с Бэрроном Трампом в 2024 году. Кроме того, появилась информация о том, что Бэррон беседовал с Эндрю Тейтом через Zoom во время примерки костюма. Тейт позднее утверждал, что якобы «очень близок с семьей Трампа». 

Братья Тейт были арестованы в Майами на прошлой неделе. Им предъявлены серьезные обвинения, включая изнасилование и торговлю людьми. Сами братья все обвинения отрицают. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что правительство США не будет препятствовать возможной экстрадиции братьев в Великобританию. Британские власти добиваются их выдачи, поскольку, по версии следствия, предполагаемые преступления были совершены именно там.

Источник
bild.de logobild
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