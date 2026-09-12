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pravda.com.ua logopravda
12 Сентября 2026, 17:15
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В Коблево в море взорвалась мина: погибли супруги, есть раненые

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов

В Коблево в море взорвалась мина: погибли супруги, есть раненые.
В Коблево в море взорвалась мина: погибли супруги, есть раненые.

В Коблево Николаевской области в результате взрыва противодесантной мины в море погибли супруги, их дочь и ещё одна женщина получили ранения, передает pravda.com.ua

"Сегодня днём в Коблево в акватории Чёрного моря произошёл взрыв противодесантной мины. В результате взрыва, к сожалению, погибли супруги — 43-летний мужчина и 42-летняя женщина.

Их 16-летняя дочь получила ранения, ей оказали медицинскую помощь. В дальнейшем она будет лечиться амбулаторно. Также пострадала 40-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали", - отметил Решетилов.

Он добавил, что участок береговой линии, где произошла трагедия, был закрыт, огорожен и имел предупреждение о минной опасности. Однако люди пересекли ограждение.

"Понимаю желание людей иметь доступ к морю и просьбу об открытии побережья в Коблево. Но сегодняшняя трагедия еще раз доказывает: ни одно решение об открытии пляжей не может быть принято, пока специалисты не подтвердят, что пребывание там безопасно. Цена поспешных решений может оказаться слишком высокой, и платить придется человеческими жизнями", — добавил глава ОВА.

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Источник
pravda.com.ua logopravda
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