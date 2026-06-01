unian.net logounian
1 Июня 2026, 20:43
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Китае создали краску, которая делает дроны "невидимыми"

Китайцы создали краску, которая скрывает беспилотники от систем ПВО, просто поглощая радиоволны. Фирма Star-Navi выпустила серию аэрозольных покрытий, которые назвали XRAM-C Series.

Как объясняют разработчики, обычный металл – лучший друг радара, потому что он блестит для волн. Но новая краска работает иначе. Она не отражает сигнал, а поглощает его и превращает в тепло. Из-за этого радар просто "ослепнет", передает unian.net

Производитель уверяет, что слой толщиной в полмиллиметра уменьшает отраженный сигнал вдвое (на 3–3,5 дБ). Один квадратный метр покрытия весит чуть больше килограмма.

Чтобы нанести эту защиту, не нужны никакие специальные заводы или сложные инструменты. Покрытие выдерживает жару до 250 °C, не отрывается от сильной тряски и прошло жесткие 2000-часовые тесты морской солью, обещают в компании.

Для различных типов радаров у китайцев есть три варианта:

  • C105 – глушит радары X и Ku.
  • C112 – работает против диапазонов S и C.
  • C113B – универсальный солдат, бьет по всем частотам сразу.

Краску продают в обычных ведрах по 1, 5 и 10 килограммов.

Источник
