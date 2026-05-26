В Китае казнили отравителя владельца империи видеоигр.

Казнь состоялась 21 мая, а компания Yoozoo подтвердила это во вторник в официальном заявлении, добавив, что «справедливость в итоге восторжествовала», передает bbc.com

В 2018 году Линь Ци назначил Сюй Яо руководителем Three-Body Universe — подразделения, которое занималось проектами по научно-фантастической франшизе «Задача трех тел». Однако в 2020 году их отношения разладились после того, как Линь решил передать управление бизнес-операциями другим менеджерам. После этого Сюй Яо подмешал яд в капсулы, замаскированные под пробиотики, и передал их Линь Ци.

В декабре 2020 года предприниматель был госпитализирован и скончался спустя девять дней в возрасте 39 лет. По данным рейтинга Hurun China Rich List, на тот момент его состояние оценивалось примерно в 6,8 млрд юаней ($941 млн). Помимо Линь Ци, от действий Сюй Яо пострадали и другие сотрудники компании.

В 2024 году суд признал Сюй Яо виновным и приговорил к смертной казни, назвав его замысел «исключительно подлым». Линь Ци был посмертно указан в качестве исполнительного продюсера сериала Netflix «Задача трех тел» по трилогии китайского писателя Лю Цысиня «Воспоминание о прошлом Земли», которая переведена на почти 30 языков.