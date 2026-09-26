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bild.de logobild
26 Сентября 2026, 10:00
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В Хорватии в меню ресторанов появятся две цены на одно блюдо

С 1 октября в хорватских ресторанах и кафе рядом с актуальной ценой придется указывать еще одну — так называемую «якорную».

В Хорватии в меню ресторанов появятся две цены на одно блюдо.
В Хорватии в меню ресторанов появятся две цены на одно блюдо.

Это цена, которая действовала на то же блюдо или напиток 10 сентября 2026 года. Новое правило закреплено решением правительства Хорватии.

Например, если кофе сейчас стоит €4, рядом с ним должна быть указана цена, которая действовала 10 сентября. Заплатит клиент только актуальную стоимость, а вторая цифра нужна для сравнения и должна показывать изменение цены. Требование касается не только печатных меню: две цены придется указывать также на сайтах заведений и наружных рекламных вывесках, где обозначена стоимость еды и напитков.

За нарушения предусмотрены штрафы. В отдельных случаях они могут достигать почти €2000, а для некоторых компаний — до €27 000.

Хорватские рестораторы уже критикуют нововведение. Глава Загребской ассоциации рестораторов Франц Летика заявил, что две цены могут запутать посетителей и привести к «курьезным сценам» за столиками.

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Источник
bild.de logobild
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