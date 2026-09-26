В Хорватии в меню ресторанов появятся две цены на одно блюдо.

С 1 октября в хорватских ресторанах и кафе рядом с актуальной ценой придется указывать еще одну — так называемую «якорную».

Это цена, которая действовала на то же блюдо или напиток 10 сентября 2026 года. Новое правило закреплено решением правительства Хорватии.

Например, если кофе сейчас стоит €4, рядом с ним должна быть указана цена, которая действовала 10 сентября. Заплатит клиент только актуальную стоимость, а вторая цифра нужна для сравнения и должна показывать изменение цены. Требование касается не только печатных меню: две цены придется указывать также на сайтах заведений и наружных рекламных вывесках, где обозначена стоимость еды и напитков.

За нарушения предусмотрены штрафы. В отдельных случаях они могут достигать почти €2000, а для некоторых компаний — до €27 000.

Хорватские рестораторы уже критикуют нововведение. Глава Загребской ассоциации рестораторов Франц Летика заявил, что две цены могут запутать посетителей и привести к «курьезным сценам» за столиками.