theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rtvi.com logortvi
2 Июня 2026, 12:32
33
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кении начались протесты против карантинного центра США для больных Эболой

В кенийском городе Наньюки люди вышли на протесты против решения США создать в стране карантинный центр для больных лихорадкой Эбола.

В Кении начались протесты против карантинного центра США для больных Эболой.
В Кении начались протесты против карантинного центра США для больных Эболой.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

Ранее высокопоставленные американские чиновники рассказали, что на авиабазе в округе Лайкипия будет создано отделение на 50 коек для американцев, которые контактировали с вирусом, но у них еще не проявились симптомы. Правительство Кении подтвердило появление такого карантинного центра, отметив, что это часть более широкой инициативы по укреплению систем реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает rtvi.com

Однако 29 мая Верховный суд Найроби приостановил реализацию планов по созданию центра.

«Настоящим выносится постановление, запрещающее ответчикам создавать, вводить в эксплуатацию, содействовать или утверждать создание любых учреждений для выявления случаев заражения вирусом Эбола, карантина, изоляции или лечения в Кении», — говорится в решении.

До этого суд получил ходатайство кенийской правозащитной организации «Институт Катиба», в котором отмечалось, что карантинный центр может представлять угрозу для общественной безопасности.

«Объект должен был начать работу в прошлую пятницу. В конце прошлой недели и в выходные дни в Наньюки совершалось множество полетов военных самолетов, что, по словам дипломатов и экспертов, было частью продолжающейся подготовки США к созданию карантинного центра, несмотря на постановление суда», — пишет Reuters.

Вспышка лихорадки Эбола, вызванная штаммом Бундибугио, была зафиксирована в середине мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. По последним данным, в Демократической Республике Конго, где находится очаг распространения, зафиксировано более 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 223 смерти.

Источник
rtvi.com logortvi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте