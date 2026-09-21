В Калифорнии могут оштрафовать Paramount за срыв плана проката.

Калифорнийские власти готовы одобрить сделку о покупке Warner Bros. Discovery корпорацией Paramount Skydance.

Однако договор предусматривает штраф в размере $30 млн за невыполнение планового показателя в 30 кинопрокатов в год, передает bloomberg.com

Как уточняется, такая сумма будет назначена за каждую картину, недостающую до обещанного параметра. Помимо финансового штрафа компанию также могут обязать продать свою долю в киностудии Miramax. Из материала также следует, что корпорация планирует достичь оговоренного количества кинопрокатов, выпуская фильмы, снятые другими студиями.

В июне Минюст США одобрил сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery. Ведомство сочло, что данное слияние не нанесет ущерб конкуренции или потребителям.

По данным The Wall Street Journal, юристы минюста изначально хотели рекомендовать оспаривание сделки, так как полагали, что объединение двух киностудий может ограничить конкуренцию и нарушить антимонопольное законодательство. Но 12 июня в Министерстве юстиции прекратили проверку, что фактически стало одобрением сделки.