В кафе в Венеции туристке в счет включили плату за живую музыку.

Отпуск в Венеции завершился для туристки неприятным сюрпризом в счете: ей пришлось дополнительно заплатить 7 евро за живую музыку, которую она слушала в историческом кафе на площади Сан-Марко.

Женщина села за столик на знаменитой площади Сан-Марко, чтобы выпить два Aperol Spritz, съесть тост и круассан. В итоге она получила чек на целых 72 евро, сообщает adevarul.ro

Самым большим сюрпризом в счете стала обязательная плата в размере 7 евро за живую музыку. Она добавлялась к уже довольно высоким ценам на заказ: 34 евро за два напитка, 16 евро за круассан с помидорами и моцареллой и 15 евро за классический тост.

Хотя информация о плате за небольшой музыкальный ансамбль была указана на листовке, ненавязчиво оставленной на столе, момент получения счета вызвал у итальянки горький смех, а у иностранных туристов за соседними столиками — недоумение.

«Я знала, что цены будут высокими, — рассказала она Corriere della Sera, — но когда увидела эту строку в счете, должна признаться, что не смогла удержаться от смеха».

По словам клиентки, люди за соседним столиком отреагировали иначе.

«Вокруг нас, — заметила она с долей иронии, — находились японские туристы, которые, казалось, были несколько больше озадачены».