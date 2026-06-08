В Израиле дом Андрея Макаревича попал под ракетный обстрел.

Обломки иранской ракеты упали на дом и участок 72-летнего Макаревича и 42-летней Кляйн в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Стекло в детской комнате разбито, сад засыпан кусками металла, сообщает gazeta.ru

Кляйн отметила, что никто не пострадал — обстрел застал семью по пути из гостей домой, пришлось лечь на землю и ждать окончания тревоги.

«В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!» — написала женщина.

Вечером 7 июня Иран дважды после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля выпустил ракеты по Израилю. Перед ударами представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи говорил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.