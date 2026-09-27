В ЮАР произошла массовая стрельба, погибли по меньшей мере 27 человек.

В провинциях Гаутенг и Западный Кейп Южной Африки в результате массовых расстрелов погибли по меньшей мере 27 человек.

Согласно информации от полиции, в первом инциденте вооруженные автоматами боевики убили 17 человек и ранили 15 в баре в районе Ведела, к западу от Йоханнесбурга, передает nv.ua со ссылкой на dw.com

Полиция провинции Гаутенг сообщила о начале розыска восьми вооруженных мужчин после инцидента.

«По имеющимся данным, они обыскали нескольких посетителей и забрали у них мобильные телефоны, после чего скрылись с места происшествия на двух неустановленных автомобилях», — сообщила Южноафриканская полицейская служба.

Мотив стрельбы пока неизвестен, сообщила полиция ЮАР, добавив, что «по имеющимся данным, подозреваемые были вооружены автоматами АК-47 и пистолетами».

В другом инциденте со стрельбой в Западном Кейпе полиция сообщила, что вооруженные люди убили 10 человек и ранили еще 11 в развлекательном заведении в поселке Лвандле.

Власти заявили, что пятеро пострадавших скончались на месте происшествия, а еще пятеро умерли от полученных травм после того, как были доставлены в больницу.

Полиция заявила, что арестов пока не производилось и что для поиска стрелков создана «многопрофильная группа» под руководством детективов, занимающихся расследованием тяжких преступлений.

В район происшествия направлены дополнительные полицейские силы, поиски преступников продолжаются.

Эти инцеденты произошли всего через несколько дней после того, как по меньшей мере 11 человек были застрелены в доме в провинции Квазулу-Натал.

Стрельба произошла в КваМахуте, поселке примерно в 30 километрах к югу от Дурбана, крупнейшего города восточной провинции.