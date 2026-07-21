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Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 09:09
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В Италии власти раздают деньги тем, кто согласится выловить сомов из озера

В одном озере сомы расплодились настолько, что начали уничтожать другую рыбу.

В Италии власти раздают деньги тем, кто согласится выловить сомов из озера.
В Италии власти раздают деньги тем, кто согласится выловить сомов из озера.

Власти региона Венето в Италии выделят средства на борьбу с инвазивным сомом в озере Гарда. Как пишет итальянское издание Il Nordest Quotidiano, средства будут направлены на поддержку предприятий, занимающихся профессиональным рыболовством, с целью сокращения численности хищного вида, который все сильнее угрожает местной экосистеме.

В публикации отмечается, что в последние годы европейский сом наносит всё больший ущерб рыбным ресурсам озера Гарда, особенно в его южной части на границе регионов Венето и Ломбардия. Рыбаки все чаще вылавливают особей значительных размеров – более двух метров в длину и весом свыше 500 килограммов.

Автор материала напоминает, что сом является одним из крупнейших пресноводных хищников Европы. Попав в Гарду как чужеродный вид, он прочно закрепился в водоеме и, находясь на вершине пищевой цепи, серьезно нарушает природный баланс и негативно влияет на биоразнообразие. Кроме того, мощные челюсти этой рыбы регулярно повреждают рыболовные сети, из-за чего профессиональные рыбаки вынуждены постоянно тратить средства на их ремонт.

Как сообщает издание, региональные власти решили поддержать отрасль, объявив конкурс на получение финансирования для предприятий, работающих на озере Гарда и готовых развивать промышленный вылов сома.

"Регион Венето принимает меры по решению одной из главных проблем, с которыми сегодня сталкивается озеро и его экосистема. Сом является инвазивным видом, оказывающим давление на местную ихтиофауну и нарушающим естественное равновесие озера", – заявил региональный советник по вопросам рыболовства Дарио Бонд.

Согласно условиям программы, претендовать на финансирование смогут компании, владелец или один из партнеров которых внесен в реестр профессиональных рыбаков, имеющих право работать на озере Гарда. Компенсация может покрыть до 100% допустимых расходов, но не более 20 тысяч евро на одно предприятие. Деньги разрешено тратить на приобретение специальных сетей, оборудования для вылова, хранения и дальнейшей реализации сома.

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