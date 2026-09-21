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nv.ua logonv
21 Сентября 2026, 18:28
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В Италии планируют ограничить число иностранных школьников в классах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство готовит законопроект, предусматривающий ограничение числа иностранных учеников в школьных классах, а также запрет на ношение бурок и никабов в учебных заведениях.

В Италии планируют ограничить число иностранных школьников в классах.
В Италии планируют ограничить число иностранных школьников в классах.

Об этом Мелони заявила во время молодежного мероприятия, организованного ее партией, передает nv.ua со ссылкой на apnews.com

По словам премьер-министра, новая инициатива будет предусматривать установление максимально допустимого количества иностранных школьников в одном классе. Кроме того, родителей иностранных учеников, испытывающих значительные трудности с интеграцией в школьную систему, могут обязать изучать итальянский язык.

Кроме того, законопроект будет предусматривать запрет на ношение в школах бурок и никабов — традиционной одежды, закрывающей лицо.

«В школу нужно приходить с открытым лицом, и в Италии никто — во имя подлинной или мнимой традиции — не может решать, что молодая женщина должна скрывать свое лицо», — заявила Мелони.

Она не уточнила, какое именно максимальное количество иностранных учеников планируется разрешить в одном классе. По словам премьер-министра, если в классе учится небольшое количество детей, не владеющих итальянским языком, они могут быстро интегрироваться благодаря помощи учителей и одноклассников. В то же время значительное число таких учеников, по ее мнению, может усложнить учебный процесс.

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Источник
nv.ua logonv
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