В Италии хотят штрафовать пешеходов за телефон во время перехода улицы.

Туристы, которые пользуются мобильным телефоном во время перехода улицы в Италии, могут получить штраф не менее 75 евро.

Такая мера предусмотрена проектом реформы итальянского Кодекса дорожного движения, однако новое правило пока не принято, сообщает libertatea.ro

Использование телефона на проезжей части могут начать штрафовать в Италии

Итальянское правительство работает над масштабной реформой Кодекса дорожного движения и, согласно обсуждаемому проекту, намерено ввести меры и в отношении невнимательных пешеходов.

Согласно проекту, штраф в размере не менее 75 евро может грозить пешеходам, которые используют смартфон или другое электронное устройство во время перехода улицы либо движения по проезжей части и из-за этого отвлекаются.

Ужесточение правил касается ситуаций, когда пешеходы выходят на проезжую часть или переходят дорогу. Люди, которые идут по тротуару, по-прежнему смогут пользоваться телефоном.

Предусмотрены и исключения, в частности экстренные ситуации. Использование устройств через систему hands-free или наушники также должно быть разрешено при условии, что человек по-прежнему способен слышать происходящее вокруг.

Перед переходом пешеходы должны будут убедиться в безопасности

Использование телефона — не единственное изменение, которое обсуждается. Согласно проекту, перед переходом улицы пешеходы должны будут остановиться и убедиться, что приближающиеся водители их заметили и, если необходимо, уступают им дорогу.

Во время перехода также следует избегать резких или непредсказуемых изменений направления движения. Нарушение этих правил также может повлечь штраф в размере 75 евро.

Новое правило пока не действует. Речь идет о проекте, включенном в планируемую реформу итальянского Кодекса дорожного движения.

Министерство транспорта подтвердило, что работает над масштабным пересмотром законодательства, а предложения могут измениться в ходе процедуры.