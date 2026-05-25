25 Мая 2026, 21:20
В Иране частично восстановился доступ в Интернет
На 88-й день блокировок в Иране у некоторых жителей страны появился Интернет, свидетельствуют данные мониторинговой организации NetBlocks.
По информации проекта, днем 26 мая веб-трафик в стране достиг примерно трети от нормального уровня. Но пока неизвестно, не заблокируют ли Интернет в Иране снова, передает meduza.io
Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне распорядился возобновить международный доступ в Интернет.
Первые отключения Интернета в Иране в этом году начались 8 января на фоне антиправительственных протестов, охвативших страну. В феврале Интернет вновь заработал. Блокировки возобновили после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля.
Блокировки в Иране — самое длительное общенациональное отключение Интернета в новейшей истории, отмечает NetBlocks. Интернета в Иране нет почти три месяца.