В Иране Boeing 737 стал разваливаться прямо во время полета.

Самолет иранской авиакомпании вернулся в аэропорт вылета из-за проблем на борту.

Об этом сообщает Balatarin.

По данным издания, воздушное судно компании Sepehran следовало из Мешхеда в Керманшах. Boeing 737 поднялся в воздух, но во время полета экипаж заметил проблемы с шасси, а также признаки повреждения двигателя.

На кадрах из салона видно, что неисправности наблюдались не только с основными частями самолета. Судя по видео, верхние панели стали отваливаться, падая прямо на пассажиров. Люди сразу же запаниковали.

В результате пилот запросил разрешение на возвращение. Воздушное судно успешно приземлилось в Мешхеде. Из-за этого перекрыли взлетно-посадочную полосу, что сказалось на графике работы аэропорта.