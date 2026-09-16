16 Сентября 2026, 09:58
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В Иране Boeing 737 стал разваливаться прямо во время полета.
В Иране Boeing 737 стал разваливаться прямо во время полета
Самолет иранской авиакомпании вернулся в аэропорт вылета из-за проблем на борту.
Об этом сообщает Balatarin.
По данным издания, воздушное судно компании Sepehran следовало из Мешхеда в Керманшах. Boeing 737 поднялся в воздух, но во время полета экипаж заметил проблемы с шасси, а также признаки повреждения двигателя.
На кадрах из салона видно, что неисправности наблюдались не только с основными частями самолета. Судя по видео, верхние панели стали отваливаться, падая прямо на пассажиров. Люди сразу же запаниковали.
В результате пилот запросил разрешение на возвращение. Воздушное судно успешно приземлилось в Мешхеде. Из-за этого перекрыли взлетно-посадочную полосу, что сказалось на графике работы аэропорта.