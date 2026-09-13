В Индонезии один человек погиб, 140 пропали без вести на пароме, попавшем в сильный шторм.

Один человек погиб, 102 спасены в воскресенье с парома, который попал в зону сильного шторма между островами Ява и Борнео, сообщили представители поисково-спасательных служб. Всего на борту судна находились 243 человека.

На этот час, 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщили индонезийские спасатели, передает euronews.com

«Мы предприняли максимум усилий, чтобы найти пострадавших. Были пассажиры, которых… уже удалось эвакуировать подразделениям, работающим на месте. Можем сообщить, что общее число эвакуированных пассажиров составляет 102 человека», — заявил журналистам глава местной поисково-спасательной службы И Путу Судаяна, уточнив, что один из пассажиров скончался.

По словам Судаяны, спасателям пришлось идти к парому навстречу волнам высотой до 2,5 метра в условиях, которые он назвал «крайне опасными» для судоходства.

Капитан судна ранее сообщал о неспокойном море с волнами высотой до 3 метров, а затем отправил сигнал бедствия, указав, что судно кренится. Позже власти получили информацию о том, что судно перевернулось.

Служба спасения в городе Банджармасин (Южный Калимантан) сообщила, что получила сообщение через два часа после потери связи с «Virgo Transport 8», примерно в 2 часа ночи в воскресенье. «Оператор судна сообщил о происшествии властям после получения информации о том, что судно попало в плохую погоду», - сказал Судаяна на видеобрифинге.

В ответ на это спасательное судно направилось к предполагаемому последнему известному местоположению «Virgo Transport 8», добавил он. Власти мобилизовали весь имеющийся персонал и ресурсы, поскольку на борту судна находилось большое количество пассажиров и членов экипажа.

Согласно грузовой накладной, на борту находилось 243 человека, в том числе 213 пассажиров и 30 членов экипажа, хотя в Индонезии часто встречается ситуация, когда количество пассажиров отличается от данных грузовой накладной.

По предварительным данным, последнее известное местоположение судна находилось в Яванском море, примерно в 148 километрах от причала в Банджармасине.

Эта страна Юго‑Восточной Азии состоит более чем из 17 000 островов, поэтому лодки и паромы являются одним из самых распространенных и жизненно важных видов транспорта.

Построенный в Японии паром «Virgo Transport 8» предназначен для перевозки как пассажиров, так и транспортных средств. Индонезия - архипелаг, состоящий из более чем 17 000 островов, где паромы являются распространённым средством передвижения.

Катастрофы здесь происходят регулярно, виной тому часто называют слабый контроль за соблюдением правил безопасности. В прошлом месяце, по меньшей мере, 211 человек были спасены с индонезийского парома, загоревшегося в бурном море недалеко от индонезийского туристического острова Бали, в то время как один человек был найден мёртвым, а четверо других числятся пропавшими без вести.