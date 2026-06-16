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reuters
16 Июня 2026, 13:39
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В Индии на неделю ограничили работу Telegram

Индия ограничила работу мессенджера Telegram до 22 июня на время повторного проведения медицинского вступительного экзамена, сообщает министерство образования.

В Индии на неделю ограничили работу Telegram.
В Индии на неделю ограничили работу Telegram.

Недовольство властей вызвало то, что в мессенджер заранее попали экзаменационные вопросы, пишет reuters.com

Ключевой вступительный экзамен для поступления в медвузы, известный как Национальный квалификационный вступительный тест (NEET), планировалось провести в мае. Однако власти отменили его после того, как выяснилось, что вопросы NEET были опубликованы в Telegram.

Правительство назначило повторный экзамен на 21 июня. «Меры в отношении Telegram приняты в ответ на организованное использование платформы преступными группировками для обмана кандидатов, сдающих переэкзаменовку NEET 2026»,— уточнили в министерстве образования.

Ограничения вводят в соответствии с законом об информационных технологиях, который дает правительству страны право блокировать доступ к сайтам в «интересах суверенитета и целостности Индии». Власти заявили, что «сожалеют о причиненных неудобствах» из-за блокировки приложения, которая затронет сотни тысяч людей. Однако они уверяют, что это стало крайней мерой, на которую им пришлось пойти, потому что другие попытки удалить контент с платформы не дали результатов.

В Telegram пока никак не прокомментировали блокировку. По данным Reuters, по состоянию на утро 16 июня мессенджер продолжал работать в Индии.

Источник
reuters
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