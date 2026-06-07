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7 Июня 2026, 17:15
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В Японии нашли мертвым студента из США после ссоры с родителями из-за ChatGPT

20-летнего американского студента Джеймса Хиггинботэма нашли мертвым.

В Японии нашли мертвым студента из США после ссоры с родителями из-за ChatGPT.
В Японии нашли мертвым студента из США после ссоры с родителями из-за ChatGPT.

Он путешествовал по стране с родителями и пропал 29 мая в районе Киото: камеры наблюдения в последний раз зафиксировали его в пригороде, когда он выходил из поезда, передает bild.de

Как рассказала его мать Нэнси Хиггинботэм, тело студента обнаружила добровольческая поисково-спасательная группа в горной местности за пределами Киото. 

«Боль, которую мы чувствуем, невозможно выразить словами. Мы навсегда благодарны за время, которое провели с нашим дорогим, бесценным сыном, но пока даже не можем представить, какой будет жизнь без него», — написала она в Facebook.

Причина смерти пока неизвестна. В интервью NBC News мать студента рассказала, что перед исчезновением у семьи был спор из-за ChatGPT: она использовала искусственный интеллект для планирования поездки, а сын был против. 

«Мы вообще стараемся им не пользоваться, и я полностью с ним в этом согласна. Это был просто невероятно глупый спор», — сказала Нэнси Хиггинботэм.

В Японии нашли мертвым студента из США после ссоры с родителями из-за ChatGPT

Источник
bild
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