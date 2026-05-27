theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
27 Мая 2026, 10:18
574
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Японии будут частично субсидировать оплату ЖКХ для граждан

Правительство Японии в июле — сентябре планирует выдавать субсидии, которые позволят сократить счета для населения за электричество и газ в среднем примерно на 5 тыс. иен ($31).

В Японии будут частично субсидировать оплату ЖКХ для граждан.
В Японии будут частично субсидировать оплату ЖКХ для граждан.

Премьер-министр Санаэ Такаити объявила о планах выделить около 500 млрд иен из резервного фонда бюджета-2026 объемом 1 трлн иен и сформировать дополнительный бюджет свыше 3 трлн иен, сообщает asahi.com

«Ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной»,— обосновала премьер инициативу. Дополнительный бюджет позволит реагировать на ожидаемые затяжные беспорядки на Ближнем Востоке, пишет издание.

Дополнительный бюджет также будет включать меры по пополнению резервного фонда, который будет образован за счет субсидий на электроэнергию и газ, а также грантов местным органам власти для покрытия расходов на сжиженный нефтяной газ и других расходов.

Предполагается, что часть коммунальных субсидий пойдет и на выплаты субсидий на бензин, поскольку средства этого фонда могут быть исчерпаны в июне. В настоящее время благодаря субсидиям средняя цена бензина по стране составляет около 170 иен за литр.

Правительство намерено представить законопроект в парламент на следующей неделе.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте