В Японии будут частично субсидировать оплату ЖКХ для граждан.

Премьер-министр Санаэ Такаити объявила о планах выделить около 500 млрд иен из резервного фонда бюджета-2026 объемом 1 трлн иен и сформировать дополнительный бюджет свыше 3 трлн иен, сообщает asahi.com

«Ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной»,— обосновала премьер инициативу. Дополнительный бюджет позволит реагировать на ожидаемые затяжные беспорядки на Ближнем Востоке, пишет издание.

Дополнительный бюджет также будет включать меры по пополнению резервного фонда, который будет образован за счет субсидий на электроэнергию и газ, а также грантов местным органам власти для покрытия расходов на сжиженный нефтяной газ и других расходов.

Предполагается, что часть коммунальных субсидий пойдет и на выплаты субсидий на бензин, поскольку средства этого фонда могут быть исчерпаны в июне. В настоящее время благодаря субсидиям средняя цена бензина по стране составляет около 170 иен за литр.

Правительство намерено представить законопроект в парламент на следующей неделе.