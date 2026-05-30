В Греции за поездку без билета в общественном транспорте теперь придется заплатить €100.

До настоящего времени штраф составлял 72 евро. Для пассажиров, имеющих право на льготный тариф, штраф вырастет с 30 до 50 евро, передает euronews.com

Цель столь значительного повышения – борьба с безбилетным проездом.

Возможность заплатить половину штрафа, то есть 50 евро, получат те, кто в течение десяти дней оформит карту на неограниченное число поездок сроком минимум на 30 дней.

В последнее время проверки билетов участились, прежде всего в местах с большим пассажиропотоком и на маршрутах, которыми активно пользуются туристы.

Базовый единый билет на общественный транспорт Афин стоит 1,20 евро (0,50 евро для льготников) и действует 90 минут, в течение которых разрешено неограниченное число пересадок.

В Салониках базовый единый билет (метро и городские автобусы) стоит 0,60 евро для обычной поездки и 0,30 евро по льготному тарифу.