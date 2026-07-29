В Греции можно бесплатно жить на вилле, но есть условие.

В Греции туристы могут пожить в частном доме или на вилле без платы за проживание. Для этого нужно воспользоваться набирающей популярность в Европе системой, которая называется house sitting.

Как пишет ziare.com, этот способ подходит для тех, кто хочет остаться в стране надолго, в том числе для тех, кто работает онлайн, сообщает unian.net

Как это работает

По договоренности с владельцами туристы могут временно проживать в частных домах или виллах в обмен на выполнение домашних обязанностей, таких как уход за домом, полив растений или присмотр за домашними животными.

Эта система в последние годы становится все более популярной, особенно среди туристов, которые хотят остаться в Греции на более длительный срок и попробовать жить как местные.

В Греции такие возможности есть как в туристических районах, таких как острова Крит и Киклады, регион Афин и Пелопоннес, так и в менее туристических местах.

Обычно основные обязанности гостей связаны с животными – кормление собак или кошек, ежедневные прогулки и поддержание их распорядка дня. Иногда владельцы также просят выполнить простые задачи, такие как уход за садом или получение почты.

Существуют международные платформы, такие как TrustedHousesitters, которые связывают владельцев домов с людьми, заинтересованными в таком проживании. Платформа уточняет, что договоренность между хозяином и гостем не предполагает выплаты денежной суммы, а основана на доверии и взаимной ответственности.