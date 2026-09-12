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bild.de logobild
12 Сентября 2026, 19:14
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В Греции 54-летняя женщина родила дочь из эмбриона, замороженного 22 года назад

В Афинах 54-летняя Кристина Рапти-Целепи родила дочь из эмбриона, который был заморожен еще в 2004 году.

В Греции 54-летняя женщина родила дочь из эмбриона, замороженного 22 года назад.
В Греции 54-летняя женщина родила дочь из эмбриона, замороженного 22 года назад.

Девочка по имени Джорджия появилась на свет 9 сентября и весила 3,49 кг, пишет bild.de

Женщина прошла процедуру ЭКО в 2004 году и тогда родила сына, а оставшиеся эмбрионы сохранила. В октябре 2025 года ее 21-летний сын погиб в ДТП, после чего Рапти-Целепи решила использовать один из замороженных эмбрионов. К этому моменту она достигла установленного в Греции предельного возраста для ЭКО — 54 лет.

Греческие врачи первоначально назвали этот случай мировым рекордом по длительности хранения эмбриона перед успешными родами. Однако это не так: в США в июле 2025 года родился ребенок из эмбриона, который хранился замороженным 31 год.

Сама Рапти-Целепи сказала, что после пережитой утраты рождение дочери стало для семьи новым началом. Ее муж после родов выступил за отмену возрастного ограничения для ЭКО в Греции.

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Источник
bild.de logobild
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