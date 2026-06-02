theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Июня 2026, 16:00
3 630
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Германии рекордно вырос уровень бедности

Согласно докладу, опубликованному объединением благотворительных организаций Paritätische, уровень бедности в Германии в 2025 году вырос до рекордных 16,1%, в результате чего около 13,3 млн человек отнесены к категории бедных.

В Германии рекордно вырос уровень бедности.
В Германии рекордно вырос уровень бедности.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Этот показатель вырос по сравнению с 15,5% годом ранее и стал самым высоким с момента начала ведения соответствующей статистики, отметила ассоциация, ссылаясь на официальные данные, опубликованные в начале этого года.

Согласно определению Европейского союза, люди считаются находящимися под угрозой бедности, если их доход составляет менее 60% от среднего по стране.

В Германии этот порог составлял 1 446 евро в месяц для домохозяйства с одним человеком и 3 036 евро для домохозяйства с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте до 14 лет.

Общественная организация отметила, что этот рост изменил тенденцию к снижению, зафиксированную в период с 2020 по 2023 год, и указала на углубление социальных разногласий.

Самые низкие показатели бедности были зафиксированы в южных федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг, которые имеют самую сильную региональную экономику в Германии, – 12,6% и 13,2% соответственно.

Пожилые люди были среди наиболее пострадавших групп: почти каждый пятый человек в возрасте 65 лет и старше был классифицирован как бедный или находящийся под угрозой бедности.

Единоличные домохозяйства, одинокие родители и люди с низким уровнем образования также пострадали непропорционально сильно; авторы отчета отмечают, что уровень бедности рос особенно среди групп, которые сталкиваются со структурными неравенствами и имеют ограниченный доступ к рынку труда.

Четыре из пяти человек, оказавшихся в затруднительном положении, не имели работы. Согласно докладу, 70% тех, кто живет в бедности, – это граждане Германии, а 30% – иностранцы.

В докладе указано, что многие домохозяйства едва справляются с ежедневными расходами. В прошлом году около 6,9% населения не имело достаточного дохода для покрытия регулярных расходов на проживание, в частности на оплату счетов за энергоносители и замену необходимой бытовой техники.

В середине мая сообщалось, что уровень безработицы во всех возрастных группах во Франции вырос до самого высокого за последние пять лет.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте