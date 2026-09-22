22 Сентября 2026, 19:40
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В Германии потерпел крушение американский военный самолет.
В Германии потерпел крушение американский военный самолет
Катастрофа произошла близ военной базы США Шпангдалем в округе Эйфель федеральной земли Рейнланд-Пфальц.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, сообщили власти округа. По предварительным данным, пилот в результате крушения выжил.
К месту падения самолета направлены экстренные службы.
В Шпангдалеме базируется эскадрилья истребителей F-16, насчитывающая около 20 самолетов.