theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
22 Сентября 2026, 19:40
6 430
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Германии потерпел крушение американский военный самолет

Катастрофа произошла близ военной базы США Шпангдалем в округе Эйфель федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

В Германии потерпел крушение американский военный самолет.
В Германии потерпел крушение американский военный самолет.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, сообщили власти округа. По предварительным данным, пилот в результате крушения выжил.

К месту падения самолета направлены экстренные службы. 

В Шпангдалеме базируется эскадрилья истребителей F-16, насчитывающая около 20 самолетов.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте