В Германии пачка сигарет должна подорожать почти до 12 евро к 2030 году.

Это примерно на 40 центов больше, чем предусматривало решение кабинета министров, принятое неделю назад.

В Германии сигареты станут еще дороже: по новым планам Минфина, к 2030 году средняя цена пачки вырастет до 11,78 евро. Об этом пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на проект для коалиционных фракций, передает bild.de

Повышение связано с дырой в федеральном бюджете. В правительстве называют его «умеренным» и объясняют не только необходимостью пополнить казну, но и заботой о здоровье.

«Повышение также служит защите общественного здоровья и соответствует цели федерального правительства снизить долю курящих среди молодежи и взрослых», — заявили в правительстве.

По плану, средняя цена пачки сигарет должна вырасти до 9 евро в 2027 году, до 9,9 евро в 2028-м, до 10,8 евро в 2029-м и до 11,78 евро в 2030-м. Одновременно увеличат налог на табак для самокруток. Доля табачного налога в цене пачки сигарет должна подняться примерно с 4 до 6 евро.