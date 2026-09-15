В Германии недалеко от военного аэродрома Вунсторф упал дрон.

В Германии недалеко от Ганновера обнаружили обломки разбившегося беспилотника.

Фрагменты дрона нашли в районе озера Штайнхудер. Полиция получила информацию об этом еще в понедельник, 14 сентября. Полицейские занимаются поиском других обломков беспилотника, им приходится обследователь большую незаселенную территорию, передает meduza.io

По данным Bild, район падения дрона находится всего в километре от военного аэродрома Вунсторф. Личность владельца беспилотника пока не установлена. Полиция также выясняет, почему дрон оказался в этом районе.

На военном аэродроме Вунсторф дислоцируются военные транспортные самолеты A400M немецких ВВС.