15 Сентября 2026, 22:17
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В Германии недалеко от военного аэродрома Вунсторф упал дрон.
В Германии недалеко от военного аэродрома Вунсторф упал дрон
В Германии недалеко от Ганновера обнаружили обломки разбившегося беспилотника.
Фрагменты дрона нашли в районе озера Штайнхудер. Полиция получила информацию об этом еще в понедельник, 14 сентября. Полицейские занимаются поиском других обломков беспилотника, им приходится обследователь большую незаселенную территорию, передает meduza.io
По данным Bild, район падения дрона находится всего в километре от военного аэродрома Вунсторф. Личность владельца беспилотника пока не установлена. Полиция также выясняет, почему дрон оказался в этом районе.
На военном аэродроме Вунсторф дислоцируются военные транспортные самолеты A400M немецких ВВС.