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4 Июня 2026, 22:53
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В Германии 10 тысяч человек стали донорами крови по просьбе группы Metallica

Музыканты совместно с Немецким Красным Крестом призывали поклонников группы сдать кровь в пунктах гуманитарной организации в дни концертов во Франкфурте и Берлине.

В Германии 10 тысяч человек стали донорами крови по просьбе группы Metallica.
В Германии 10 тысяч человек стали донорами крови по просьбе группы Metallica.

В обмен поклонники-доноры получили фирменную футболку группы из лимитированной коллекции.

Как сообщил Немецкий Красный Крест, на акцию откликнулись 10 тысяч человек.

«Реакция немецких поклонников Metallica была фантастической! Благодаря Metallica число новых доноров увеличилось более чем вдвое, что особенно важно в условиях демографических изменений», — сказал руководитель отдела по связям с донорами Немецкого Красного Креста Мартин Эстерер.

Во время тура Metallica по США с июля 2025 года по февраль 2026 года более 25 тысяч фанатов стали донорами по просьбе коллектива, 16% из них сдавали кровь впервые.

Источник
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