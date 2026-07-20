В ФИФА зафиксировали более 7 миллионов оскорбительных комментариев во время матчей ЧМ-2026.

Служба защиты социальных сетей ФИФА (SMPS) выявила более семи миллионов оскорбительных сообщений в интернете в адрес игроков и персонала во время чемпионата мира-2026.

Как отмечается, этот показатель превысил количество негативных комментариев во время предыдущего чемпионата мира в Катаре, когда было зафиксировано и удалено 470 000 подобных постов, сообщает reuters.com

Более полумиллиона из них написаны искусственным интеллектом. Также более 1000 угроз было адресовано правительству и правоохранительным органам. В этом месяце организация сообщила, что 11 процентов негатива в соцсетях в отношении чемпионата мира имеет расовую подоплеку.

Напомним, что ФИФА планирует ввести ввести наказания для футболистов и тренеров, критиковавших судейство во время ЧМ-2026.