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unian.net logounian
13 Сентября 2026, 19:15
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В Европу возвращается жара до +39 °C

При этом в некоторых районах Европы теплая погода будет сопровождаться проливными дождями.

В Европу возвращается жара до +39 °C.
В Европу возвращается жара до +39 °C.

В некоторых странах Европы в ближайшие дни снова установится сильная жара. Температура воздуха местами поднимется до 39 градусов, передает unian.net

Согласно прогнозам, на юге Европы сохранится влияние области высокого давления с так называемым тепловым куполом. Он будет удерживать жаркий воздух над значительной частью региона и продлит летнюю погоду до середины сентября, пишет Dobrapogoda24.

За последние сутки одним из самых жарких мест Европы стала итальянская Катания, где температура достигла 39,2 градуса. В Сербии в городе Чуприя воздух прогрелся до 38 градусов.

Где будет особенно жарко

В период с 14 по 16 сентября высокая температура сохранится на значительной территории Южной Европы.

Жара охватит часть Балкан, Италию, юг Франции, а также Пиренейский полуостров. Особенно тепло будет на юге и юго-востоке Португалии, юге и юго-западе Испании.

В этих регионах температура во многих местах будет держаться в пределах 31–39 градусов.

Синоптические данные указали, что теплый воздух будет сохраняться и на высоте около 1,5 км в зоне теплового купола и может достигать 26–29 градусов, что создает условия для продолжительной жары.

При этом в некоторых районах Европы теплая погода будет сопровождаться проливными дождями.

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Источник
unian.net logounian
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