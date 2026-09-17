В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины

Пожар на заводе ZVS Holding в Снине остановил производство. Работников эвакуировали, пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

В словацком городе Снина произошёл пожар на производственной площадке ZVS Holding, которая производит корпуса артиллерийских снарядов, в частности для боеприпасов калибра 155 мм, поставляемых Украине. Это уже 2-й за неделю подобный инцидент в Европе на предприятиях, продукция которых поступает Украине, сообщает The Moscow Times, пишет unn.ua

Пожар вспыхнул 16 сентября. Местные власти призвали жителей не приближаться к предприятию и ограничить пребывание на открытом воздухе во время тушения огня.

По словам представителя холдинга CSG Андрея Чиртека, возгорание началось на крыше здания во время ремонтных работ, которые выполняла сторонняя компания. Работников эвакуировали, пострадавших нет, а пожар локализовали примерно за 2 часа.

"В связи с инцидентом производство на пострадавшем производственном объекте было временно приостановлено. Масштабы ущерба и причины пожара ещё будут оценены и выяснены", – сообщил Чиртек.

ZVS Holding входит в MSM Group, которая является частью чешского промышленного холдинга Czechoslovak Group. Компания производит боеприпасы для танков, артиллерии и реактивных систем, миномётные снаряды и компоненты боеприпасов. Завод в Снине специализируется, в частности, на производстве корпусов для 155-мм артиллерийских снарядов.

Пожар произошёл через несколько дней после возгорания 11 сентября на складе боеприпасов болгарской оборонной компании EMCO, продукция которой также поставляется Украине. Болгарские правоохранители рассматривают различные версии того инцидента, в частности возможный умышленный поджог.