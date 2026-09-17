theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unn.ua logounn
17 Сентября 2026, 12:08
7 482
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины

Пожар на заводе ZVS Holding в Снине остановил производство. Работников эвакуировали, пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие.
В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие.

В словацком городе Снина произошёл пожар на производственной площадке ZVS Holding, которая производит корпуса артиллерийских снарядов, в частности для боеприпасов калибра 155 мм, поставляемых Украине. Это уже 2-й за неделю подобный инцидент в Европе на предприятиях, продукция которых поступает Украине, сообщает The Moscow Times, пишет unn.ua

Пожар вспыхнул 16 сентября. Местные власти призвали жителей не приближаться к предприятию и ограничить пребывание на открытом воздухе во время тушения огня.

По словам представителя холдинга CSG Андрея Чиртека, возгорание началось на крыше здания во время ремонтных работ, которые выполняла сторонняя компания. Работников эвакуировали, пострадавших нет, а пожар локализовали примерно за 2 часа.

"В связи с инцидентом производство на пострадавшем производственном объекте было временно приостановлено. Масштабы ущерба и причины пожара ещё будут оценены и выяснены", – сообщил Чиртек.

ZVS Holding входит в MSM Group, которая является частью чешского промышленного холдинга Czechoslovak Group. Компания производит боеприпасы для танков, артиллерии и реактивных систем, миномётные снаряды и компоненты боеприпасов. Завод в Снине специализируется, в частности, на производстве корпусов для 155-мм артиллерийских снарядов.

Пожар произошёл через несколько дней после возгорания 11 сентября на складе боеприпасов болгарской оборонной компании EMCO, продукция которой также поставляется Украине. Болгарские правоохранители рассматривают различные версии того инцидента, в частности возможный умышленный поджог.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
unn.ua logounn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте