В Доминикане разбился частный самолет.

Воздушное судно модели GALX объявило чрезвычайную ситуацию, находясь примерно в 16 морских милях к юго-западу от города Ла-Романа. Экипаж пытался вернуться в международный аэропорт Ла-Романы, но самолет разбился во время маневра, пишет lanaciondominicana.com

На борту находились два члена экипажа — первый и второй пилоты. Самолет зарегистрирован в США и принадлежит компании, занимающейся деловой авиацией. Это был чартерный рейс, который прибыл, чтобы забрать пассажиров.