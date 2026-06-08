theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
8 Июня 2026, 22:17
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Доминикане разбился частный самолет

В Доминиканской Республике потерпел крушение частный самолет с американской регистрацией N318JF, оба пилота погибли.

В Доминикане разбился частный самолет.
В Доминикане разбился частный самолет.

Воздушное судно модели GALX объявило чрезвычайную ситуацию, находясь примерно в 16 морских милях к юго-западу от города Ла-Романа. Экипаж пытался вернуться в международный аэропорт Ла-Романы, но самолет разбился во время маневра, пишет lanaciondominicana.com

На борту находились два члена экипажа — первый и второй пилоты. Самолет зарегистрирован в США и принадлежит компании, занимающейся деловой авиацией. Это был чартерный рейс, который прибыл, чтобы забрать пассажиров.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте