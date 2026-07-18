В Черновцах ступени на площади отремонтировали гранитными надгробиями с портретами.

На ступенях площади Филармонии в Черновцах, которые обновили незадолго до Петровской ярмарки, заметили куски гранитных плит с изображениями умерших.

Пока одни возмущались, горожане начали фотографироваться у этой "достопримечательности", передает focus.ua

О том, что лестница отремонтирована с помощью "надгробий", сообщил вечером 17 июля депутат горсовета Алексей Каспрук.

"Я полчаса был в шоке… ИИ? Провокация? Фотошоп?! Нет. Уже подтверждено. "Зафиксировано". Лестницу площади Филармонии отремонтировали надгробиями", — написал украинский депутат.

Позже увиденное подтвердила депутат городского совета Яна Брус: "Насколько нужно быть жадным, чтобы вместо нового гранита использовать тот, что уже был на кладбище, да еще и где?"

"Да, это правда! Лестницу на площади Филармонии отремонтировали, уложив гранитные плиты с изображениями умерших… Для городского бюджета, по нынешним меркам, это обошлось не так уж и дорого — всего каких-то 190 тысяч гривен. Но как?" — возмутилась Яна Брус.

Впрочем, утром 18 июля фотографий погибших не было, сообщила бывшая заместительница председателя Черновицкого районного совета Людмила Кушнир, которая лично осмотрела лестницу.

"Сегодня утром лестница возле филармонии стала, пожалуй, самой популярной достопримечательностью города. Люди приходили, фотографировали, пристально рассматривали, спорили, искали ответы", — отметила Кушнир и показала снимок, на котором портретов уже нет.

Депутат Яна Брус считает, что изображение ночью стерли, и иронично пошутила, что жители Черновцов "искали культурно-художественную задумку" и даже предположили, что на одной из плит мог быть портрет певца Назария Яремчука.

Как указано в тендере, подрядчиком, осуществлявшим ремонт ступеней, является ООО "Спабуд" из Великого Кучурова. В тендере указано, что речь идет о текущем ремонте ступеней, стоимость работ — 190 тысяч гривен.

Как рассказал в интервью "Молодому буковинцу" руководитель фирмы Олег Кердей, ни одну плитку на ступеньках не заменяли. Просто переложили ту, что уже была.

"Очевидно, во время работ плитки были грязными, и рабочие не заметили, какой стороной их укладывают. Но ни одну плитку не заменили — уложили те, что остались ещё со времен обустройства площади Филармонии. Но странно, что это заметили только сейчас, ведь состоялась Петровская ярмарка, много людей ходило вокруг, и никто ничего не видел. Будем разбираться, как это все вообще произошло", — сказал Олег Кердей.

В комментариях к посту один из пользователей отметил, что на площади лежат не плиты с кладбища, а просто части "рекламных надгробий", ведь ремонтные работы по граниту и плитке выполняют те же подрядчики, чей основной бизнес связан с ритуальными услугами: "Вот и взял со склада то, что было. А где не хватило чистых, там и подсунули с портретами. А когда разгорелся скандал, то быстро побежали зашлифовывать "косяки".

В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже, а пока сообщили, что выясняют все обстоятельства.