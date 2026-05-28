В Черном море у берегов Турции беспилотники атаковали три танкера.

По его данным, дроны атаковали танкер «Яков II» (James II), шедший под флагом Палау, примерно в 80 километрах к северу от района Туркели. Танкеры «Алтура» (Altura) и «Велора» (Velora) под флагом Сьерра-Леоне были атакованы в соседнем районе во время перегрузки нефти с судна на судно, передает meduza.io

К месту ударов прибыла береговая охрана Турции. Члены экипажей танкеров не пострадали.

Все три судна, как утверждается, входят в российский «теневой флот» и находятся под санкциями. «Алтура» и «Велора» перевозили сырье «Роснефти». В октябре 2025 года они попали под санкции Евросоюза, а затем под санкции Великобритании, Швейцарии и Канады. Танкер «Яков II» находится под санкциями Великобритании.

Беспилотники уже наносили удар по «Алтуре» в марте.

За последние месяцы несколько раз сообщалось об ударах украинских беспилотников по танкерам «теневого флота» России. В частности, три судна были атакованы в Черном море, еще одно, по заявлению ВСУ, — в Средиземном море. В ответ президент России Владимир Путин пригрозил полностью отрезать Украину от Черного моря.