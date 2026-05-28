theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Мая 2026, 19:44
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Черном море у берегов Турции беспилотники атаковали три танкера

Беспилотники атаковали три танкера в Черном море у северного побережья Турции, сообщает Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

В Черном море у берегов Турции беспилотники атаковали три танкера.
В Черном море у берегов Турции беспилотники атаковали три танкера.

По его данным, дроны атаковали танкер «Яков II» (James II), шедший под флагом Палау, примерно в 80 километрах к северу от района Туркели. Танкеры «Алтура» (Altura) и «Велора» (Velora) под флагом Сьерра-Леоне были атакованы в соседнем районе во время перегрузки нефти с судна на судно, передает meduza.io

К месту ударов прибыла береговая охрана Турции. Члены экипажей танкеров не пострадали.

Все три судна, как утверждается, входят в российский «теневой флот» и находятся под санкциями. «Алтура» и «Велора» перевозили сырье «Роснефти». В октябре 2025 года они попали под санкции Евросоюза, а затем под санкции Великобритании, Швейцарии и Канады. Танкер «Яков II» находится под санкциями Великобритании.

Беспилотники уже наносили удар по «Алтуре» в марте.

За последние месяцы несколько раз сообщалось об ударах украинских беспилотников по танкерам «теневого флота» России. В частности, три судна были атакованы в Черном море, еще одно, по заявлению ВСУ, — в Средиземном море. В ответ президент России Владимир Путин пригрозил полностью отрезать Украину от Черного моря.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте