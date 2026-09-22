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delo.ua logodelo
22 Сентября 2026, 14:00
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В Чехии вводится ограничение цен на топливо и налоги для НПЗ

Правительство Чехии приняло решение жестко регулировать цены на горючее на фоне их рекордного роста до уровня 2022 года.

В Чехии вводится ограничение цен на топливо и налоги для НПЗ.
В Чехии вводится ограничение цен на топливо и налоги для НПЗ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Business Insider со ссылкой на чешское информационное агентство CTK.

Министерство финансов страны будет ежедневно устанавливать максимальные цены на бензин и дизель в течение октября.

Это уже второй подобный антикризисный шаг правительства в этом году после действовавших ограничений с апреля по июль.

Кроме предельных цен, власти вводят временный чрезвычайный налог для НПЗ, которые существенно увеличили свои доходы.

Новые правила напрямую коснутся польской компании ORLEN, владеющей двумя НПЗ и большой сетью заправок в Чешской Республике, а также венгерской MOL.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова подчеркнула, что государственное регулирование вместе с планируемым снижением акцизов на дизель будут иметь мощный антиинфляционный эффект и позволят удерживать стоимость горючего на одном из самых низких уровней в Европейском Союзе.

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