В Бухаресте проходит большая забастовка медработников.

Более 10 тысяч медиков и работников сферы ухода из Бухареста и регионов собрались на акцию протеста против нового закона о заработных платах, который, по их словам, для многих повлечет уменьшение заработка. В дополнение они хотят привлечь внимание к другим проблемам отрасли, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Демонстрация в 10:00 собралась на площади Победы и оттуда двинулась в направлении парламента.

Протестующие заявляют, что расчет заработных плат по новым правилам для около 60% медиков будет означать уменьшение их нынешних заработных плат, и требуют существенно пересмотреть закон.

Они рассматривают продолжение забастовки в последующие дни и объявления всеобщей забастовки.