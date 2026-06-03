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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июня 2026, 13:33
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В Бухаресте проходит большая забастовка медработников

В столице Румынии Бухаресте тысячи работников сферы здравоохранения вышли на протест против проекта закона о формировании заработных плат.

В Бухаресте проходит большая забастовка медработников.
В Бухаресте проходит большая забастовка медработников.

Более 10 тысяч медиков и работников сферы ухода из Бухареста и регионов собрались на акцию протеста против нового закона о заработных платах, который, по их словам, для многих повлечет уменьшение заработка. В дополнение они хотят привлечь внимание к другим проблемам отрасли, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Демонстрация в 10:00 собралась на площади Победы и оттуда двинулась в направлении парламента.

Протестующие заявляют, что расчет заработных плат по новым правилам для около 60% медиков будет означать уменьшение их нынешних заработных плат, и требуют существенно пересмотреть закон. 

Они рассматривают продолжение забастовки в последующие дни и объявления всеобщей забастовки.

В Бухаресте проходит большая забастовка медработников

В Бухаресте проходит большая забастовка медработников

В Бухаресте проходит большая забастовка медработников

В Бухаресте проходит большая забастовка медработников

В Бухаресте проходит большая забастовка медработников

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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