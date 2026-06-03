В Британии будут голосовать за новые банкноты с изображением животных.

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Восемнадцать животных, птиц и насекомых дикой природы были отобраны для появления на обновленных банкнотах, и общественность может высказать свое мнение относительно того, кого именно изобразить на наличных.

В список вошли ипатка атлантическая, афалина, еж европейский, серый тюлень, лисица обыкновенная, шмель земляной, лягушка травяная и ряд других видов.

У общественности есть время до 3 июля, чтобы проголосовать максимум за двух животных в каждой категории и сократить список до четырех лучших претендентов. В то же время решающее слово остается за председателем Банка Англии Эндрю Бейли.

Замена исторических персонажей, в частности экс-премьера и лидера военного времени Уинстона Черчилля, британской дикой природой вызвала значительное осуждение среди политических лидеров в начале этого года.

Писательница Джейн Остин, художник Дж. М. В. Тернер и математик Алан Тьюринг, которые изображены на текущей партии банкнот, также постепенно будут заменены на купюры с изображением животных.

Такое решение Банк Англии анонсировал в марте. Тогда в учреждении объяснили, что это был шаг против подделок, поскольку любые изображения на банкнотах в конце концов придется заменить.